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Подмосковные травматологи прооперировали ребенка после неудачного падения
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Общество — 13 Марта 2023, 10:43
В Московскую областную детскую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) поступил 11-летний ребенок с многооскольчатым Т-образным чрезмыщелковым переломом плечевой кости со смещением отломков, информирует пресс-служба Минздрава региона.
«Плечевая кость была сломана вертикально и горизонтально, в результате чего сформировалось множество осколков. При этом ситуация осложнялась диастазом костей – костные отломки находились на большом расстоянии друг от друга», - говорится в сообщении.
Как выяснилось, причиной травмы стала подножка, из-за которой ребенок неудачно упал на спину с опорой на руку.
«Т-образный чрезмыщелковый перелом - тяжелейшая травма и несет в себе опасность серьёзных осложнений. В ходе оперативного вмешательства были сопоставлены в анатомически верное положение все отломки кости и зафиксированы металлическими стержнями. В дальнейшем, после срастания перелома, пациенту предстоит повторная операция для извлечения металлических конструкций», - сказал главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
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