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В Подмосковье стартовала предзапись на участие в проекте «Программа наставничества»
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Общество — 13 Марта 2023, 10:43
Центр «Мой бизнес» Московской области открыл предварительную запись на участие в проекте для начинающих предпринимателей и самозанятых «Программа наставничество». Акселератор проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», передает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Образовательная программа нацелена на повышение предпринимательских знаний, разработку финансовой модели, проверку бизнес-гипотез, продвижение товаров и услуг и повышение прибыли участников», - говорится в сообщении.
Продолжительность проекта «Программа наставничества» — 8 недель, в ходе которых участники получат навыки и знания, необходимые для старта и развития своего бизнеса. В течение всего процесса обучения предпринимателей будут сопровождать наставники, которые поделятся опытом и основами предпринимательской деятельности.
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