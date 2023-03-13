13марта 2023
понедельник
|
В Истре отстроят сгоревший склад
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 13 Марта 2023, 10:44
В городском округе Истра началась реконструкция складов онлайн-ритейлера OZON. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство застройщику ООО «ОРИЕНТИР ЗАПАД-1», информирует пресс-служба ведомства.
«Общий объем инвестиций составит более 3,5 млрд рублей», - говорится в сообщении.
В ходе реконструкции на территории многофункционального комплекса «Ориентир-Запад» будут восстановлены складские здания №2 и №3 компании OZON. Общая площадь новых корпусов составит более 100 тыс. кв. метров. Будет создано 5639 рабочих мест.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 -3
вечером -5 -7 ночью -3 -5
Котировки
Партнеры