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Благоустройство «Сквера Защитников Родины» пройдет в Подольске
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Марта 2023, 21:48
В этом году в Подольске благоустроят «Сквер Защитников Родины», расположенного в микрорайоне Ново-Сырово, обновление зоны отдыха станет возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», информирует пресс-служба Министерства благоустройства региона.
«Городской сквер будет рассчитан на любого посетителя, независимо от возрастной категории. Здесь предусмотрены площадки для отдыха, прогулок, активных игр и занятий спортом. Согласно разработанной концепции, территорию планируется разделить на функционально-тематические зоны, которые будут предлагать жителям разнообразные способы проведения досуга. После благоустройства сквер, уверен, станет настоящей точкой притяжения горожан», - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Территория проектирования объекта ограничена жилой застройкой разной этажности: с севера, запада и востока- многоквартирные дома разной этажности; с юга- православный Храм Александра священномученика. Подъезд к скверу осуществляется по улице местного значения Почтовой. Основной функцией проектируемой территории является сохранение связи поколений через популяризацию искусства (перед Домом Культуры организовано пространство, которое может являться своеобразной сценой для выступления в праздничные дни).
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