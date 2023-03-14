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За неделю в Московской области состоялся 31 аукцион
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Марта 2023, 21:49
Московская область — это регион лидер в сфере земельно-имущественных торгов, который впервые в России централизовал, оцифровал и ввел планирование торгов, по данным Комитета по конкурентной политике Московской области и Регионального центра торгов с 6 по 10 марта 2023 года в Московской области состоялся 31 аукцион по земельно-имущественным торгам, передает пресс-служба комитета.
«Всего в торгах приняли участие 108 претендентов, а среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 4-5 человека на лот. По итогу торгов на прошлой неделе было зафиксировано увеличение стартовой цены в 15 раз. Участок для индивидуального жилищного строительства расположен в городе Долгопрудный, мкр. Шереметьевский. В аукционе приняли участие 20 претендентов. Стартовая цена за 11 соток начиналась от 1 млн руб./год. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды составил более 15 млн.руб./год», - говорится в сообщении.
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