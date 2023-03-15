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Гостиницу «Парадайз» реконструируют в Химках
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Марта 2023, 14:43
В Химках в гостинице «Парадайз» на Нагорном шоссе построят дополнительный этаж, застройщик ООО «СТЕК И ТАКО» инвестирует в расширение здания 158 млн рублей, разрешение на строительство выдало Министерство жилищной политики Московской области.
«Реконструкция необходима в связи с растущим числом гостей. В гостинице планируется надстроить третий этаж площадью 803 кв. метров — таким образом, в здании появятся 14 дополнительных одноместных и двухместных номеров. Будет создано 20 рабочих мест», - сказано в сообщении.
Проект сопровождает персональный менеджер Центра Содействия Строительству при Правительстве Московской области.
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