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Реабилитационный центр со спортивным залом и бассейном появится в Истре
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Марта 2023, 14:43
Реабилитационный центр для пациентов с соматическими заболеваниями и нарушениями опорно-двигательного аппарата реализуется в городском округе Истра, вблизи деревни Духанино и улицы Живописной, облик здания органично вписан в природное окружение, передает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.
«Новый Реабилитационный центр рассчитан на 60 пациентов. Медицинский комплекс разместится на территории площадью 6 Га. Общая площадь объекта составит 15,5 тысяч квадратным метров. Реализация данного объекта позволит создать 170 новых рабочих мест», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Композиция реабилитационного центра представляет собой ансамбль из двух разноэтажных корпусов с разными функциями (от трех до семи этажей, включая цокольный и подвальный), которые соединены между собой. Они образуют в плане П-образную конфигурацию, формирующую открытый внутренний двор с видом на реку.
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