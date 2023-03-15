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Жителей Подмосковья приглашают оказать помощь в проведении голосования за объекты городской среды
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Общество — 15 Марта 2023, 14:44
С 15 апреля по 31 мая 2023 года пройдет третье Всероссийское онлайн-голосование за объекты городской среды для благоустройства в следующем году, сегодня открылась регистрация волонтеров для поддержки этого мероприятия, информирует пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.
«Волонтеры играют очень важную роль как в социальной работе, так и в проведении информационных кампаний. Всероссийское голосование за объекты благоустройства – одно их таких мероприятий, где помощь волонтеров необходима. Они информируют жителей о том, как участвовать в онлайн-голосовании, помогают выбрать нужную территорию для благоустройства и в технических моментах, если человек испытывает затруднения в работе с платформой для голосования. В прошлом году в этой работе были задействованы более 1800 волонтеров, в этом ждем такую же активность от жителей», - рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
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