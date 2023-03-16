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Программу помощи молодым людям с ментальными особенностями расширили в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Марта 2023, 14:38
В Подмосковье молодым людям с ментальными особенностями помогают подготовиться к самостоятельной жизни, передает пресс-служба Министерства социального развития региона.
«Мы продолжаем расширять программу по сопровождаемому проживанию в Подмосковье. В Егорьевске теперь есть четыре квартиры, в которых проживают 18 молодых инвалидов. Все они уже устроились на работу. В прошлом году первая «выпускница» отделения сопровождаемого проживания начала свой путь в самостоятельную жизнь, а в этом году уже планируют выпуститься еще 3 человека», - рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
Проект позволяет инвалидам жить полноценно, решать разные бытовые вопросы, работать, поддерживать друг друга. При этом они всегда могут обратиться к нашим специалистам за поддержкой или консультацией.
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