16
марта 2023
четверг
 
Главная  /  Общество  /  ГУСТ Подмосковья системно занимается повышением эффективности работы спецтехники

ГУСТ Подмосковья системно занимается повышением эффективности работы спецтехники

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 16 Марта 2023, 14:39

Команда Главного управления содержания территорий следит за качеством выполнения работ и использованием ресурсов коммунальными организациями региона, на вооружении профильных служб региона находится около 1 тыс. 500 единиц специализированной техники, и одним из важнейших вопросов является эффективность их использования, информирует пресс-служба ведомства.

«Ежедневно мы осуществляем проверку эффективности работы техники во всех городских округах Подмосковья: смотрим, с какой скоростью, по каким маршрутам и сколько машиночасов за смену отработали. Показатели должны быть оптимальными: маршрут пройден не ниже 90% от плана, скорость движения не превышает 40 км/ч., а время работы должно составлять не менее 8 часов в смену. Если техника не выходит, отклоняется от закрепленных схем движения, недонагружена по длине маршрута или эксплуатируется меньше часов, чем положено, мы разбираемся в причинах и принимаем организационные меры. За период с 6 по 12 марта показатель эффективности использования техники по всему региону составил 70%. 10 городских округов представили достойный результат: Красногорск, Серпухов, Шатура, Химки, Долгопрудный, Дзержинский, Луховицы, Коломна, Воскресенск и Балашиха. А следующие 10 кругов оказались в "красной зоне": Звездный Городок, Кашира, Дубна, Электросталь, Зарайск, Лосино-Петровский, Талдомский, Фрязино, Богородский и Краснознаменск. На примере городского округа Черноголовка рассмотрим, как анализируется эффективность: МБУ имеет 18 ставок механизаторов в штатном расписании, которые укомплектованы на 95%. На прошлой неделе из 15 единиц техники только 5 вышли на линию и отработали плановые маршруты на 54%. Поэтому показатель муниципалитета, к сожалению, составил 37%, что подтверждается количеством поступивших обращений жителей», - прокомментировала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  инновации  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода 0 +2
вечером -1 +1 ночью 0 -2
Котировки
USD ЦБ РФ 75,7457 0.5530
EUR ЦБ РФ 80,8763 0.3571

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 