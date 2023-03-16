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ГУСТ Подмосковья системно занимается повышением эффективности работы спецтехники
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Марта 2023, 14:39
Команда Главного управления содержания территорий следит за качеством выполнения работ и использованием ресурсов коммунальными организациями региона, на вооружении профильных служб региона находится около 1 тыс. 500 единиц специализированной техники, и одним из важнейших вопросов является эффективность их использования, информирует пресс-служба ведомства.
«Ежедневно мы осуществляем проверку эффективности работы техники во всех городских округах Подмосковья: смотрим, с какой скоростью, по каким маршрутам и сколько машиночасов за смену отработали. Показатели должны быть оптимальными: маршрут пройден не ниже 90% от плана, скорость движения не превышает 40 км/ч., а время работы должно составлять не менее 8 часов в смену. Если техника не выходит, отклоняется от закрепленных схем движения, недонагружена по длине маршрута или эксплуатируется меньше часов, чем положено, мы разбираемся в причинах и принимаем организационные меры. За период с 6 по 12 марта показатель эффективности использования техники по всему региону составил 70%. 10 городских округов представили достойный результат: Красногорск, Серпухов, Шатура, Химки, Долгопрудный, Дзержинский, Луховицы, Коломна, Воскресенск и Балашиха. А следующие 10 кругов оказались в "красной зоне": Звездный Городок, Кашира, Дубна, Электросталь, Зарайск, Лосино-Петровский, Талдомский, Фрязино, Богородский и Краснознаменск. На примере городского округа Черноголовка рассмотрим, как анализируется эффективность: МБУ имеет 18 ставок механизаторов в штатном расписании, которые укомплектованы на 95%. На прошлой неделе из 15 единиц техники только 5 вышли на линию и отработали плановые маршруты на 54%. Поэтому показатель муниципалитета, к сожалению, составил 37%, что подтверждается количеством поступивших обращений жителей», - прокомментировала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
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