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В подмосковных лесах прочищено почти 400 километров просек с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Марта 2023, 17:25
В Московской области идет активная подготовка к пожароопасному сезону. Основное внимание лесных специалистов сосредоточено по прочистке противопожарных просек, информирует пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«На территории подмосковных лесничеств продолжается выполнение работ по противопожарному обустройству лесов. Работы по прочистке просек идут с опережением календарного плана. Выполнена пятая часть государственного задания – с начала года пройдено более 396 километров просек, из них 66 километров – в марте. Быстрое таянье снега не дает нам расслабляться», - рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Он уточнил, что в этом году на территории государственного лесного фонда планируется прочистить 1914 километров просек.
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