17марта 2023
пятница
|
С дольщиками ЖК «Булатниково» Ленинского округа в режиме онлайн обсудили строительство объекта
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 17 Марта 2023, 17:26
С дольщиками жилого комплекса «Булатниково» провели онлайн-встречу при участии представителей Министерства жилищной политики, Главгосстройнадзора МО, администрации Ленинского г.о., инвесторов ГК Инград и ООО «Тройка РЭД», передает пресс-служба Минжилполитики региона.
«Планируемый срок завершения строительства и ввода в эксплуатацию домов №№ 6,7, 9-13 - 2 квартал 2023 года, домов № 4, 5, 8 - 3 квартал 2023 года. Будут восстановлены права
451 дольщика», - говорится в сообщении.
Во время встречи предоставили информацию о ходе строительства домов:
- в домах № 4, 5, 8 выполняются кладочные работы, устройство металлоконструкций, сетей водоснабжения и отопления, поставка материалов;
- в домах №№ 6,7, 9-13 выполняются работы по устройству фасада (цоколя) домов, монтажу внутренних инженерных систем: электроснабжения, слаботочных систем, отопления, хозяйственно бытовой канализации и водопровода; выполняется монтаж лифтового оборудования, отделочные работы, благоустройство, поставка строительного материала и оборудования;
- количество рабочих на объекте – более 250 человек.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -6 -8
ночью -9 -11 утром -5 -7
Котировки
Партнеры