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В некоторых населенных пунктах Подмосковья поставщик газа сменится на «Мособлгаз»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Марта 2023, 09:16
В некоторых населенных пунктах Подмосковья поставщик газа «Газпром межрегионгаз Москва» сменится на «Мособлгаз», передает пресс-служба Минэнергетики региона.
В связи с исполнением решения правительства Москвы и Московской области с 1 апреля 2023 АО «Мособлгаз» будет поставлять газ в следующие населенные пункты:
● г. Химки, ул. Первомайская, Железнодорожная, ул. Суворово;
● Одинцовский г.о, тер. Раздоровское, СНТ «Дружба»;
● г. Красногорск, с. Ангелово, тер. МКХ Росинка;
● г. Красногорск, с. Ангелово, тер. МФКЖ Ангелово-Резиденц;
● г. Красногорск, с. Ангелово, ул. Центральная, 29Б;
● г. Красногорск, д. Путилково;
● г. Мытищи, д. Афанасово;
● г. Мытищи, д. Грибки;
● г. Мытищи, д. Новогрязново;
● г. Мытищи, п. Поведники;
● г. Мытищи, п. Туристический Пансионат, «Клязьминское водохранилище»;
● г. Мытищи, д. Сорокино;
● г. Мытищи, д. Чиверево;
● г. Мытищи, п. Нагорное;
● г. Видное, рп. Боброво.
Для дальнейшей передачи показаний и оплаты газоснабжения онлайн зарегистрируйтесь в Личном кабинете клиента Мособлгаза. Сервис доступен на сайте и в мобильном приложении «Мособлгаз».
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