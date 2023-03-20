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Более 1300 дефектов в содержании детских площадок было выявлено в Подмосковье с начала весны
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Марта 2023, 09:17
Мониторинг состояния детских игровых площадок проводится командой ГУСТ на регулярной основе в любое время года. Инспекторы проверяют качество уборки снега и наледи, а также исправность игровых элементов и состояние малых архитектурных форм, затем передают дефекты в работу ответственным организациям, информирует пресс-служба ведомства.
«С 1 марта инспекторы ГУСТ обнаружили 1378 нарушений в содержании детских площадок Московской области. Наибольшее количество дефектов выявили в Шатуре – 109 случаев ненормативного состояния ДИП. В Коломенском городском округе в работу направили 97 недочетов, а в Зарайске внимание коммунальных служб пришлось привлечь к 92 нарушениям. Коллеги из муниципалитетов должны приступить к устранению как можно быстрее, так как безопасность жителей, и особенно детей, является для нас приоритетом, - рассказала Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
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