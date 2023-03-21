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В Люберцах пройдет благоустройство сквера на Октябрьском проспекте
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Марта 2023, 08:54
В этом году в Люберцах пройдет благоустройство сквера по Октябрьскому проспекту. Это станет возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», передает пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.
«Планируемый к благоустройству сквер расположен при въезде в город и используется как видовая и транзитная зона для кратковременного отдыха. В этом году эта территория заиграет новыми красками. После завершения всех работ жители города смогут не только отдохнуть здесь, но и полюбоваться цветением яблони, изучить различные экспозиции. Также появится место для общественных мероприятий у существующей ели», - сообщает министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
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