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В Подмосковье более 70% штрафов по постановлениям Главгосстройнадзора оплачены с 50% скидкой
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Марта 2023, 08:56
С начала 2023 года Главгосстройнадзор Московской области вынес 169 постановлений по делам об административных правонарушениях в сфере строительства, в основном, за нарушение требований нормативных документов, информирует пресс-служба ведомства.
«Из них назначены штрафы по 132 постановлениям и более 70% уже уплачены с 50% скидкой от размера назначенного наказания "рублем". По остальным 37 постановлениям выданы предупреждения», - говорится в сообщении.
Согласно поправкам, внесенным в июле 2022 года в КоАП РФ, штраф за административные правонарушения, выявленные в ходе осуществления государственного контроля (надзора), может быть уплачен в размере 50% от размера назначенного штрафа не позднее 20 дней со дня вынесения постановления.
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