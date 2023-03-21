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Новый рентгеновский аппарат заработал в поликлинике в Лобне
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Марта 2023, 08:58
В поликлинике №2 Лобненской больницы начал работать новый рентген-аппарат, он установлен взамен старой аналоговой техники, которая уже не отвечала современным требованиям, информирует пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«Мы реализуем в Подмосковье масштабную программу по замене аналоговой тяжелой медтехники на цифровую. До конца 2024 заменим всю устаревшую тяжелую технику на современную. На закупку нового рентген-аппарата в Лобненской больнице и ремонт кабинета было направлено более 18 млн рублей», - рассказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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