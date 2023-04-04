04апреля 2023
вторник
|
Более 71 тыс. участников аварий воспользовались Службой помощи при ДТП Подмосковья
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 4 Апреля 2023, 14:28
С начала года в Службу помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области обратились порядка 71 тыс. участников дорожно-транспортных происшествий, за первый квартал «горячей линией» Службы помощи было отработано около 36 тысяч сообщений о ДТП без пострадавших, информирует пресс-служба Минтранса Подмосковья.
«Служба помощи при ДТП – часть единого пространства бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Данная служба осуществляет работу в двух форматах: дистанционная помощь – консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очная помощь – оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных Центрах помощи. С начала этого года по телефону было отработано почти 36 тысяч ДТП, а в центрах оформили около 15 тысяч ДТП», – пояснил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +9 +11
вечером +7 +9 ночью +4 +6
Котировки
Партнеры