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Строительство детского сада на 250 мест в Королеве завершат в мае
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Апреля 2023, 14:29
В Королеве на улице Академика Легостаева завершается строительство детского сада, который смогут посещать 250 ребят. Строительная готовность составляет более 80%, передает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.
Новое дошкольное учреждение образования возводится в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета.
«На объекте более 100 рабочих проводят сантехнические работы, монтаж слаботочных систем, чистовую отделку помещений, монтаж потолков, системы вентиляции, видеонаблюдения. Работы идут с опережением графика. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца мая», — уточнили в ведомстве.
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