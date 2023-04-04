04апреля 2023
вторник
|
Мясоперерабатывающий завод построят на территории индустриального парка «Лыткарино»
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 4 Апреля 2023, 14:30
В Подмосковье реализуют инвестиционный проект по строительству мясоперерабатывающего завода ООО «Мясная мануфактура Лыткарино», компания уже получила разрешение на строительство и в ближайшее время планирует начать строительство производства на территории индустриального парка «Лыткарино», информирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На предприятии будут производить мясную продукцию на уровне мировых стандартов. Это позволит занимать лидирующие позиции на рынке , а также создать новые рабочие места для жителей региона. Проектная мощность производства — 1260 тонн готовой продукции в месяц. Общий объем предполагаемых инвестиций более 1,5-2 млрд. рублей», - рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +9 +11
вечером +7 +9 ночью +4 +6
Котировки
Партнеры