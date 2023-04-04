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Диагностика онкологических заболеваний полости рта станет доступнее для жителей Сергиева Посада
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Общество — 4 Апреля 2023, 14:31
В стоматологические кабинеты поликлиник Сергиево-Посадской больницы поступило 6 аппаратов для выявления ранних форм онкологических заболеваний полости рта. Они предназначены для проведения так называемой аутофлуоресцентной стоматоскопии — обследования ротовой полости при помощи свечения особой частоты, передает пресс-служба регионального Минздрава.
Аппарат оснащен светодиодом, свечение которого придает измененной ткани цвет.
«Врач направляет излучение аппарата в полость рта и через специальные очки проводит визуальный осмотр. Особое внимание обращают на цветовую палитру свечения нормальной слизистой оболочки и участков аномального свечения», - сказал руководитель службы стоматологической помощи Сергиево-Посадской больницы Денис Михайлов.
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