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Пятая очередь ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе введена в эксплуатацию
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Апреля 2023, 14:32
Шесть корпусов проекта «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе введено в эксплуатацию, соответствующее разрешение Министерство жилищной политики Московской области выдало Группе Самолет, информирует пресс-служба ведомстваю
«Таким образом, в рамках пятой очереди строительства ключи от 2762 квартир будут переданы их покупателям», - говорится в сообщении.
Жилая площадь корпусов №№ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 и 3.2 — 117,9 тысяч кв. метров. Здания от 12 до 17 этажей образуют три урбан-блока, в них предусмотрены квартиры разных типов, от студий до четырехкомнатных с объединенной кухней-гостиной. Входные группы сделали сквозными, входы расположили на уровне земли. Оставлять коляски, самокаты и велосипеды жители смогут в просторных колясочных. На подземном уровне зданий запроектированы кладовые для хранения вещей.
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