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Стартовало строительство дома для 379 переселенцев из аварийного жилья в Солнечногорске
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Апреля 2023, 14:50
Строители приступили к возведению дома для 379 переселенцев из аварийного жилья в Солнечногорске, рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области в среду.
«Подрядчик ООО "Крост-Д" приступил к строительству 7-9 этажного дома в микрорайоне Рекинцо-2 Солнечногорска, в который к концу 2023 года планируется переселить жителей 28 аварийных домов. Строители вышли на площадку и приступили к работам подготовительного этапа», - уточняется в сообщении.
Квартиры в новом доме получат 147 семей - 379 человек, которые проживают в аварийных домах в деревне Колтышево № 1А, №6, №7, №8, улице Лепсе №3Б, улице Вертлинская №4, улице 1 Мая №6, улице Ленинградская №2Б, улице Красная №168, поселке Жуково микрорайон Березки №24, улице Безверхова дома №11, №13, №14, №15, №17, №18, №20, улице Сенежская дома №11, №13, №15, № 21, № 23, №25/22, №26, улице Банковская №39, поселке Поварово в микрорайоне 2 дома №11, №12, № 13.
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