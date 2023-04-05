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По заданию Госжилинспекции в девятиэтажке Орехово-Зуева провели качественный ремонт крыши
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Общество — 5 Апреля 2023, 14:51
Крышу девятиэтажки на Урицкого, 55 по срочному заданию Госжилинспекции отремонтировала управляющая компания ООО «НКС», содействия жилищных инспекторов попросили жители, уставшие от постоянных протечек и неэффективного ремонта, который регулярно совершала УК, передает пресс-служба ведомства.
«Такая конструкция требует от управляющей компании постоянной заботы. Рецепт один – регулярные осмотры и своевременное устранение всех повреждений, к которым, к сожалению, такие типы кровель предрасположены», - пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.
Кровля девятиэтажки на Урицкого находится в группе риска по сезонным протечками в силу своего конструктива. А потому требует пристального внимания со стороны управляющей компании – за такой крышей необходимо тщательно следить постоянно, и особенно в периоды дождей и таяния снега.
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