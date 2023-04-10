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Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог решить проблему крупного предприятия
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Апреля 2023, 13:58
Подмосковное опытно-механическое предприятие, специализирующееся на ремонте промышленного оборудования, не могло начать строительство объекта под новые производственные мощности из-за административных барьеров, проблема разрешилась после обращения к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головневу, информирует пресс-служба бизнес-омбудсмена.
«В феврале 2022 году по результатам проведения торгов компания заключила с муниципальной администрацией договор аренды двух земельных участков на сумму порядка 9 млн рублей. При подготовке проектной документации выяснилось, что участки расположены в границах месторождения кварцевых песков, и осуществлять на них застройку нельзя. Обращения предприятия в органы местного самоуправления не смогли изменить ситуацию. Получить необходимые разрешения и начать строительство не удавалось», - говорится в сообщении.
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