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Дачникам и садоводам Наро-Фоминска рассказали об изменениях в земельном законодательстве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Апреля 2023, 13:58
На встрече в Наро-Фоминске дачникам и садоводам рассказали об изменении в земельном законодательстве, разъяснили преимущества регистрации земельных участков и недвижимого имущества в рамках проходящей в регионе «дачной амнистии», а также обсудили с представителями профильных структур вопросы, касающиеся пожарной безопасности, вывоза мусора, передачи объектов электросетевого имущества СНТ на баланс территориальным сетевым организациям и другие, передает пресс-служба регионального Минимущества.
«Основная цель проводимой в Московской области «дачной амнистии» - легализация объектов недвижимости, которые уже находятся в пользовании их владельцев, но не оформлены должным образом. Льготный режим позволяет оформить частные дома, дачные постройки и землю с минимальным пакетом документов и в короткие сроки. С мая прошлого года сроки проведения кадастровых работ, постановки на учет и регистрации прав на недвижимость в Подмосковье сокращены до трех дней, а при подаче через МФЦ – до 5 рабочих дней, что значительно облегчает данную процедуру. Встречи с дачниками необходимы и важны тем, что мы оказываем не только консультативную помощь членам садоводческих и дачных товариществ в вопросах оформления имущества, налогообложения, но и разъясняем иные вопросы, связанные с жизнедеятельностью товарищества, а главное, получаем обратную связь», - прокомментировала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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