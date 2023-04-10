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Завершено проектирование школы на 550 мест в округе Пушкинский
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Общество — 10 Апреля 2023, 13:59
Завершено проектирование новой школы в микрорайоне Заветы Ильича городского округа Пушкинский, которую планируют открыть в 2024 году, информирует пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области в понедельник.
«Заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Завершить строительство школы планируется к 1 сентября 2024 года», - говорится в сообщении.
При проектировании были учтены требования безопасности и комфортности образовательного учреждения. На фото представлены предварительные решения по архитектурному облику здания. 17 апреля подрядчик ООО «Триумф» выходит на стройплощадку.
Открытие новой школы позволит решить проблему второй смены в действующей школе №12, где сегодня фактическая наполняемость классов более чем в два раза превышает проектную мощность здания.
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