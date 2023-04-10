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Свыше 40 человек переселили из аварийных домов Подмосковья за неделю
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Общество — 10 Апреля 2023, 14:00
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» из аварийных жилых помещений на прошедшей неделе переселены 45 человек в 10 городских округах, информирует пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья.
«В рамках госпрограммы за прошедшую неделю было расселено 19 аварийных помещений общей площадью 664,8 кв. м. Жители переехали в благоустроенные квартиры в домах-новостройках. Также некоторым выплатили выкупную стоимость за аварийное помещение. В новое жилье переехали жители Балашихи, Подольска, Зарайска, Коломны, Шатуры, Электрогорска, Фрязино, Рузского, Сергиево-Посадского и Орехово-Зуевского городских округов», - говорится в сообщении.
Жилье, которое признали аварийным до 2017 года, расселяется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
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