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Порядка 30 новых коммерческих объектов построят в Подмосковье при содействии ЦСС
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Апреля 2023, 14:00
На первой рабочей неделе апреля в Центр содействия строительству при правительстве региона поступило 30 новых коммерческих проектов, передает пресс-служба Минжилполитики региона.
«Среди них можно выделить: склад сельхозпродукции на участке площадью 9,5 га в Щелкове, апарт-отель на участке площадью 5,8 га в Серпухове, гараж для хранения сельскохозяйственной техники на участке площадью 5 га в Подольске. Также на территории Подмосковья построят завод по производству холодильной техники и теплообменного оборудования на участке площадью 3,2 га во Фрязине, ферму животноводства на участке площадью 2,8 га в Серпухове, производственно-складской комплекс на участке площадью 1,7 га в Богородском городском округе», - говорится в сообщении.
ЦСС при правительстве Московской области — первый в стране проектный офис, который уже более 5 лет помогает бизнесу Подмосковья строить без барьеров и лишних процедур.
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