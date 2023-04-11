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В Сергиевом Посаде завершается строительство комплектной трансформаторной подстанции
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Апреля 2023, 13:58
Специалисты «Мособлэнерго» завершают строительство новой комплектной трансформаторной подстанции на Московском шоссе в Сергиевом Посаде, информирует пресс-служба Министерства энергетики региона.
«Новый энергообъект возводится в рамках реализации инвестиционной программы взамен выработавшей свой ресурс ТП-281», - говорится в сообщении.
Односекционная КТП с силовым трансформатором мощностью 400 кВА обеспечит электроснабжение близлежащих предприятий на Московском шоссе и жителей 21 многоквартирного дома поселка Лакокраска. Сергиево-Посадский филиал планирует завершить строительство и ввести подстанцию в работу в апреле.
Энергетики «Мособлэнерго» в целях улучшения качества обслуживания потребителей по инвестиционной программе в 2022 году было построили 227 км линий электропередачи и ввели 79,7 МВА трансформаторной мощности.
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