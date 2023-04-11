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В Подмосковье порядка 180 онлайн-камер ежедневно следят за ходом работ по капремонту домов
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Апреля 2023, 13:59
На сегодняшний день в Подмосковье ведется видеотрансляция хода работ по капремонту многоквартирных домов с порядка 180 камер видеонаблюдения, передает пресс-служба МинЖКХ региона.
«Установка камер видеонаблюдения - обязательное условие для всех подрядных организаций нашего Фонда капитального ремонта при производстве работ по ремонту кровель и фасадов на территории Московской области», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Для жителей данная опция абсолютно бесплатная и не требует никаких затрат. Видеонаблюдение — это отличное средство общественного контроля за ходом работ. Любой желающий может следить за всеми этапами работ через интернет из любой точки мира.
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