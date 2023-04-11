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Под Можайском замечены гнездящиеся аисты
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Апреля 2023, 13:59
Белые аисты вернулись из теплых стран на Родину и уже успели образовать семьи, так, жителями Подмосковья на прошлой неделе была замечена пара этих пернатых в гнезде на опоре ЛЭП в деревне Ханево в Можайском городском округе, информирует пресс-служба Минэкологии региона.
«Белые аисты - перелетные птицы, они возвращаются в Россию на гнездование из теплых стран в конце марта - начале апреля. В Подмосковье гнездовой ареал этих пернатых расположен в западной части области. Многие жители нашего региона с нетерпением ждут возвращения птиц и даже специально обустраивают подходящие для их гнездовья места вблизи своих домов», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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