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Количество хулиганских вызовов в Систему-112 Подмосковья снизилось
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Апреля 2023, 14:00
За период с января по апрель количество ложных вызовов уменьшилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, информирует пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.
Во многом снижению данного показателя способствовал автоинформатор, внедренный в Систему-112 Московской области в 2017 году.
Автоинформатор оповещает заявителя об ответственности за хулиганские вызовы. Если оператор квалифицирует вызов обратившегося как хулиганский, то программа автоматически совершает автодозвон на номер позвонившего, и включает автоответчик, который рассказывает об административной и уголовной ответственности за вызов экстренных служб из хулиганских побуждений.
Специалисты 112 сохраняют в специальном реестре данные об абоненте, который совершил хулиганский звонок. После нескольких таких повторных вызовов с одного и того же номера информация о нарушителе передается в правоохранительные органы.
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