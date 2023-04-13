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Аварийный дом снесли в Волоколамске
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Апреля 2023, 13:28
В рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий в городе Волоколамске, на улице Волоколамской было выявлено здание жилого дома, находящееся в аварийном состоянии, передает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Старый одноэтажный деревянный жилой дом был построен в середине прошлого века. Здание было признано аварийным и расселено по программе переселения граждан Московской области. Объект находился в ненадлежащем, запущенном состоянии, ограждение территории отсутствовало, имелся свободный доступ третьих лиц. В результате объект был включен в перечень для ликвидации, в дальнейшем было принято решение о его сносе. На сегодняшний день работы по сносу завершены, участок свободен от аварийной постройки», - рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
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