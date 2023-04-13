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Робот Светлана пригласила более 110 тыс. онкопациентов на прием к врачу в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Апреля 2023, 13:29
В Московской области организовано приглашение онкологических пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении, на прием к онкологу с помощью голосового помощника на основе искусственного интеллекта. Робот Светлана приглашает на прием к врачу тех, кто ранее перенес онкологию, но более 1 года не посещал врача, информирует пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«Пациентам, находящимся на диспансерном наблюдении, важно не забывать регулярно посещать врача, контролировать состояние здоровья. Поэтому мы запустили обзвон онкопациентов с помощью голосового помощника, чтобы пригласить на прием к онкологу тех, кто давно не был у врача. В настоящий момент робот обзвонил уже более 110 тыс. человек», - рассказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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