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В ЖК «Лесобережный» Красногорска дом № 6 поставлен на кадастровый учет
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Общество — 13 Апреля 2023, 13:31
В результате совместной работы Министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области на кадастровый учет оперативно поставлен дом №6 в жилом комплексе «Лесобережный» округа Красногорск, информирует пресс-служба ведомства.
Объекту присвоен адрес: Московская область, г.о. Красногорск, село Николо-Урюпино, ул. Полковника Глазунова, д.6. Кадастровый номер: 50:11:0040109:4118.
Постановка дома на кадастровый учет дает гражданам возможность оформить право собственности на квартиры, получить регистрацию по месту жительства, записать детей в детские сады и школы, прикрепиться к поликлинике и осуществлять другие юридические действия.
ЖК «Лесобережный» изначально возводил застройщик ГК «Урбан-Групп», но не справился с обязательствами и был признан банкротом. Многоквартирные дома за него достраивал фонд развития территорий. Недавно жилой комплекс был полностью введен в эксплуатацию.
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