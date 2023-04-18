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В Красногорске построят магазин дорожного сервиса
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Апреля 2023, 10:05
Магазин дорожного сервиса с точкой общественного питания построят в деревне Глухово городского округа Красногорск, Министерство жилищной политики Московской области выдало соответствующее разрешение, передает пресс-служба ведомства.
«Застройщиком выступит индивидуальный предприниматель. Будет создано 10 рабочих мест», - говорится в сообщении.
Общая площадь объекта составит 1482 кв. метра. Здание будет поделено на две части: торговую зону и кафе общественного питания. В магазине жители района смогут приобрести необходимые продукты и предметы быта, представленные в широком ассортименте. Входная группа спроектирована по принципу безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями, как и парковочное пространство на 25 машино-мест. Близкое расположение объекта к Ильинскому шоссе позволит проезжающим по пути автовладельцам совершить покупки и перекусить по дороге домой или на работу.
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