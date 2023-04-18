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В Подмосковье прошло более 50 ярмарок православной тематики
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Апреля 2023, 10:05
Ярмарки прошли на территории 27 муниципальных образований, передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В Подмосковье состоялось 54 ярмарки на православную тематику. Они были посвящены Великому Посту и празднику Светлой Пасхи. Некоторые из них продолжают работать и продлятся до конца месяца», – сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
На ярмарках, посвященных Великому Посту, продавали постные продукты растительного происхождения. Локальные производители представили продукты и полуфабрикаты, не содержащие в своем составе животных жиров и белков.
На пасхальных ярмарках можно было увидеть широкий ассортимент не только фермерских товаров, но и продукцию храмов и монастырей Подмосковья: куличи и яйца, монастырские пироги и церковная утварь.
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