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Жителям Подмосковья рассказали о приоритетных задачах в сфере имущественных отношений

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Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Апреля 2023, 10:06

Управление имуществом, которое переходит из федеральной собственности в собственность региона и муниципалитетов, - стало одной из основных тем правительственного совещания, которое прошло в режиме ВКС под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева, информирует пресс-служба Министерства имущественных отношений региона.

«Запуск внутренних драйверов развития экономики подразумевает, что у нас эффективно работает каждый гектар земли и каждое помещение. И, обращаясь на федеральный уровень за новыми объектами, мы должны быть уверены, что грамотно распоряжаемся тем, что уже имеем. Осенью прошлого года кардинально изменился подход. Передача происходит через согласование с Аппаратом Правительства Российской Федерации. Теперь, чтобы получить федеральное имущество, нужна дорожная карта по его вовлечению, финансовые гарантии, после чего обязательно нужно предоставить отчет о вовлечении. Одним словом, имущество, которое принимается, должно использоваться. Мы проанализировали, как обстоит дело с ранее переданным федеральным имуществом. Так, с 2020 года из федеральной собственности в областную и муниципальную собственность принято 809 земельных участков общей площадью 1792 гектара и 249 объектов недвижимости. То, что принято областью, всё используется в стопроцентном объёме. На переданном имуществе уже строятся социальные, дорожно-транспортные и инвестиционные объекты. Среди знаковых объектов, переданных из федеральной собственности, можно выделить областной технологический лицей имени Владимира Долгих в подмосковной Истре», - рассказала на совещании заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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