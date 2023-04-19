19апреля 2023
среда
|
Свыше 200 тыс. жителей Подмосковья получили помощь в Декаду милосердия
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 19 Апреля 2023, 08:55
Свыше 200 тысяч жителей Подмосковья получили помощь в Декаду милосердия, информирует пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.
«Свыше 200 тысяч жителей Подмосковья охвачены мероприятиями, которые прошли в рамках ежегодной Декады милосердия. Эта акция проводилась всю неделю перед Пасхой. Социальные работники и волонтеры помогли одиноким пожилым жителям в уборке приусадебных участков и квартир», - говорится в сообщении.
В эти дни особое внимание было уделено одиноким пенсионерам и инвалидам, пожилым жителям отдаленной сельской местности, одиноким инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +7 +9
утром +9 +11 днем +14 +16
Котировки
Партнеры