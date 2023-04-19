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В Дмитровском г.о. объявлен конкурс на капремонт дороги
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Апреля 2023, 08:55
Объявлен конкурс на капитальный ремонт автомобильных дорог в Дмитровском городском округе, информирует пресс-служба Комитета по конкурентной политике.
«В Единой информационной системе в сфере закупок, а также на Портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на капитальный ремонт подъездной однополосной дороги к СНТ «Планер» в Дмитровском г.о. Интенсивность движения составляет 474 авт./сутки, а протяженность ремонтируемого участка - 1,892 км. В рамках ремонта планируется замена существующего покрытия из песчано-гравийной смеси на двухслойный асфальтобетон», - говорится в сообщении.
Работы будут осуществляться в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансироваться за счет средств бюджета Московской области и Дмитровского г.о.
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