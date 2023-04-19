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В Лобне объявлена закупка на завершение строительства детского сада
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Общество — 19 Апреля 2023, 08:57
Объявлен конкурс на выполнение работ по завершению строительства здания детского сада на 100 мест в городском округе Лобня, информирует пресс-служба Комитета по конкурентной политике Подмосковья.
«В Единой информационной системе в сфере закупок и на Портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении электронного аукциона. Подрядчику предстоит завершить строительство трехэтажного детского сада на 100 мест в г. Лобне на улице Борисова, 22. В здании смогут разместиться 5 групп по 20 мест от 3 до 7 лет. Согласно документации, площадь застройки составляет 1005 м²», - говорится в сообщении.
Работы будут осуществляться в рамках государственной программы Московской области «Строительство (реконструкция) объектов образования» и финансироваться за счет средств бюджета Московской области и г.о. Лобня.
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