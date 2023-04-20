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Инспекторы ГУСТ обязали провести уборку прилегающих территорий предпринимателя в Подольске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Апреля 2023, 14:25
Жительница Подольска обратилась в городском чате с просьбой об уборке территории магазинов, ресторана и прилегающего пространства торгового центра: облик популярного среди горожан места омрачали навалы мусора, инспекторский состав ГУСТ принял замечание жительницы в работу в тот же день, передает пресс-служба ведомства.
«В ходе мониторинга чистоты инспекторы ГУСТ провели консультативную беседу с предпринимателем, ответственным за содержание данных территорий, по вопросу соблюдения обязательных требований, установленных действующим законодательством. Работы по устранению навалов мусора и комплексной уборке были выполнены в тот же день. А жительница муниципалитета позитивно отметила работу инспекторов ГУСТ и поблагодарила их за содействие», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
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