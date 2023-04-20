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Мострансавто начало капитальный ремонт автостанций Лыткарино и Пушкино
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Апреля 2023, 14:25
На автостанциях АО «Мострансавто» в Пушкино и Лыткарине начался капитальный ремонт, на объектах планируют обновить инфраструктуру, чтобы сделать их современными и комфортными для жителей региона, программа реновации объектов транспортной инфраструктуры стартовала в соответствии с поручением губернатора Московской области. Проекты реализуются за счет привлечения средств частных инвесторов, информирует пресс-служба Минтранса региона.
«Наша задача – повысить качество пассажирских перевозок в Московской области. По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева сейчас идет обновление подвижного состава, а также модернизируются существующие автовокзалы и автостанции региона. После капремонта автостанций Лыткарино и Пушкино преобразятся, для пассажиров будут доступны дополнительные сервисы, а ожидание автобусов станет ещё более комфортным», – рассказала заместитель председателя правительства подмосковья Анна Кротова.
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