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В Подмосковье построят складской комплекс для хранения сельхозпродукции
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Апреля 2023, 14:25
В селе Зеленая Слобода Раменского городского округа построят складской комплекс для хранения сельскохозяйственной продукции, Министерством жилищной политики выдано разрешение на строительство застройщику ООО «КРИО», объем инвестиций составит 250 млн рублей, передает пресс-служба ведомства.
«Пять объектов складского типа будут занимать более 7 тыс кв. метров площади. В каждом здании оборудуют специальные зоны для хранения сельскохозяйственной продукции. За поддержание внутреннего температурного режима будет отвечать современная система вентиляции отопления. На прилегающей территории оборудуют площадки для отстоя грузовых машин и контейнеров. Реализация проекта принесет 20 рабочих мест», - говорится в сообщении.
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