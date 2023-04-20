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Порядку расчетов за тепло при способе оплаты 1/12 обучили общественников Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Апреля 2023, 14:26
Порядок расчетов за отопление при способе его оплаты в течение календарного года стал темой обучающего вебинара для общественных жилищных инспекторов Подмосковья, Госжилинспекция провела онлайн-занятие в среду, 19 апреля, оно вошло в непрерывный цикл подготовки общественников региона, информирует пресс-служба ведомства.
«Урок коммунальной грамотности на тему платежей стал одним из самых востребованных занятий обучающего цикла для ОЖИ», - говорится в сообщении.
Плата за тепло была и остается одной из самых сложных методик расчетов, в которых случаются ошибки. Чтобы уметь эти ошибки найти, общественникам разъяснили действующие способы оплаты и определили нормативную базу для правильных расчетов.
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