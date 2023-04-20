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Новый детский сад открылся в Пушкине
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Апреля 2023, 14:26
Открылся новый детский сад на 210 мест в микрорайоне Новое Пушкино, он стал составной частью школы №11, информирует пресс-служба Министерства образования региона.
«Это хорошо оборудованный и комфортный садик. Все 9 групп укомплектованы современной мебелью и оснащены всем необходимым. Оборудованы прогулочные зоны с игровыми площадками, благоустроена территория и обеспечена безопасность учреждения», - отметили в пресс-службе.
В пресс-службе ведомства напомнили, что в регионе уделяется особое внимание развитию образования и улучшению условий, в которых учатся дети.
2023 год объявлен Годом педагога и наставника.
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