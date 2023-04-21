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В ремонте региональных дорог Подмосковья будут использовать отечественные материалы
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Апреля 2023, 15:07
В Московской области ремонтный сезон начался традиционно в апреле при наступлении благоприятных погодных условий – работы уже идут на 29 участках региональных дорог, порядка 700 км в этом году отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», в работах применяют отечественные материалы, информирует пресс-служба Минтранса региона.
«При укладке используют асфальтобетонные смеси ЩМА-20, ЩМА-16, А16 ВН отечественного производства, которые отвечают требованиям ГОСТ. Смеси имеют большую плотность материала за счет наличия в ней щебня различных параметров, что обеспечивает высокий уровень износоустойчивости. Также в ремонте применяется битумно-полимерная лента, которая способствует увеличению срока службы технологических швов», – отметили в Минтрансе Подмосковья.
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