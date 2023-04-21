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Московский Губернский колледж искусств отметил свое 75-летие
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Апреля 2023, 15:08
Московский Губернский колледж искусств отметил свое 75-летие, основанный в 1948 году колледж – одно из крупнейших образовательных учреждений Московской области, у колледжа три филиала, в нем работают более 200 педагогов и обучаются свыше 1 тыс. 200 студентов, передает пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Праздничная программа включала в себя научно-практическую конференцию, посвященную актуальным проблемам образования, в которой приняли участие руководители ведущих образовательных учреждений России; выставку научных работ, методических разработок, художественной литературы, нотных и других печатных изданий, авторы которых преподаватели и сотрудники колледжа: вернисаж-выставку изобразительного, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Талдомского и Рузского филиалов колледжа», - говорится в сообщении.
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