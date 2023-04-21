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В Балашихе планируется строительство школы с двумя внутренними дворами
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Апреля 2023, 15:08
Рабочая группа Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области поддержала архитектурный облик общеобразовательной школы №2 на 1 тыс. 600 мест, которая планируется к реализации в Балашихе, вблизи деревни Павлино, передает пресс-служба Мособлархитектуры региона.
«Общая площадь новой четырехэтажной школы составит более 25 тысяч квадратных метров. Инфраструктура здания включает просторные учебные классы, различные мастерские, зрительный зал, библиотеку, несколько спортивных залов и многое другое. Начало строительства запланировано на этот год. Завершить реализацию объекта планируется в 2025 году», - рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В учебном учреждении запланированы лаборантские, кабинеты IT, мастерские по обработке тканей, металла и дерева, кабинеты кулинарии. Также в школе разместится зрительный зал на 1 тыс. 88 мест с эстрадой, большой обеденный зал на 800 мест, три спортзала.
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